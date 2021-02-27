Горбачев призвал Байдена и Путина провести встречу

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что лидеры России Владимир Путин и США Джо Байден провести встречу. По его мнению, президенты должны снизить угрозу ядерной войны.

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — "не бычиться друг на друга". Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", — пояснил политик.