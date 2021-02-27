Украина попросила США ужесточить санкции против России

Киев считает, что Вашингтон должен усилить давление на Москву с помощью введения новых санкций. С таким заявлением выступила украинский посол в США Оксана Маркарова.

Приказ о назначении Маркаровой послом был подписан Владимиром Зеленским 25 февраля.

"Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения", — заявила дипломат.