Оппозиция Армении обвинила властей в провокациях

Во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента в Ереване власти пытались организовать провокации. С таким заявлением выступила объединенная оппозиция Армении.

"Власти пытаются организовать провокации на проспекте Баграмяна и, спекулируя проблемой пленных и без вести пропавших, чувствами их родителей, направить некоторые группы против граждан, собравшихся у здания Национального собрания", — сообщили представители оппозиции.