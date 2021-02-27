Во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента в Ереване власти пытались организовать провокации. С таким заявлением выступила объединенная оппозиция Армении.
"Власти пытаются организовать провокации на проспекте Баграмяна и, спекулируя проблемой пленных и без вести пропавших, чувствами их родителей, направить некоторые группы против граждан, собравшихся у здания Национального собрания", — сообщили представители оппозиции.
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