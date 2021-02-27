Хуан Карлос I отрёкся от испанского престола в 2014 году и стал обычным человеком, однако он задолжал государству налоги в размере 4,4 миллиона евро.
Газета El Pais узнала, что бывший монарх не смог самостоятельно погасить задолженность, поэтому попросил своих ближайший друзей одолжить ему денег. Изначально согласие дали около 30 человек, однако позже их количество уменьшилось до десяти.
Со всеми, кто одолжил денег Хуану Карлосу I, был заключён нотариально заверенный контракт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.