Бывший король Испании взял в долг у друзей, чтобы заплатить налоги

Хуан Карлос I отрёкся от испанского престола в 2014 году и стал обычным человеком, однако он задолжал государству налоги в размере 4,4 миллиона евро.

Газета El Pais узнала, что бывший монарх не смог самостоятельно погасить задолженность, поэтому попросил своих ближайший друзей одолжить ему денег. Изначально согласие дали около 30 человек, однако позже их количество уменьшилось до десяти.

Со всеми, кто одолжил денег Хуану Карлосу I, был заключён нотариально заверенный контракт.