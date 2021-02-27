Армения проводит непрерывную работу по улучшению отношений с Российской Федерацией.
Об этом РИА "Новости" сообщил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.
"Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран", - отметил министр.
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