Американский лидер Джо Байден поторопился с оценкой статуса Крыма.
Такое мнение РИА "Новости" высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть, не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова", — пояснил Молохов.
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