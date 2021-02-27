В Крыму ответили Байдену на поспешную оценку статуса полуострова

Американский лидер Джо Байден поторопился с оценкой статуса Крыма.

Такое мнение РИА "Новости" высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть, не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова", — пояснил Молохов.