Американский лидер Джо Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии и пообещал ему изменения в политике США.

Байден заявил, что обязательно накажет власти Саудовской Аравии за нарушения прав человека.

"Я вчера говорил с королем, не с принцем. Ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник. Мы привлечем их к ответственности за нарушения прав человека", — заявил президент США журналистам.