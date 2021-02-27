Американский лидер Джо Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии и пообещал ему изменения в политике США.
Байден заявил, что обязательно накажет власти Саудовской Аравии за нарушения прав человека.
"Я вчера говорил с королем, не с принцем. Ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник. Мы привлечем их к ответственности за нарушения прав человека", — заявил президент США журналистам.
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