В Ереване оппозиционеры провели уже вторую ночь у здания парламента

Оппозиционные силы Армении, которые выступают за отставку премьера Никола Пашиняна, провели уже вторую ночь у здания парламента республики.

В палаточном лагере переночевали около тридцати человек, сообщает РИА "Новости". По информации издания, ночь прошла спокойно, оппозиционеры грелись у костра. Позже сторонники привезли им завтрак.

Днём 27 февраля запланирована очередная акция протеста.