Оппозиционные силы Армении, которые выступают за отставку премьера Никола Пашиняна, провели уже вторую ночь у здания парламента республики.
В палаточном лагере переночевали около тридцати человек, сообщает РИА "Новости". По информации издания, ночь прошла спокойно, оппозиционеры грелись у костра. Позже сторонники привезли им завтрак.
Днём 27 февраля запланирована очередная акция протеста.
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