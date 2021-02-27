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Пушков посоветовал Байдену не совершать ошибок Обамы

Мир

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал стремления США ввести новые санкции в отношении России.

По его мнению, новый американский лидер Джо Байден пойдёт по ошибочному "русофобскому" пути, который проложил бывший президент США Барак Обама.

"Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле — русофобскую публику, как это делал их гуру Обама, ошибившийся во всем и проваливший во внешней политике все, что только мог. Байдену стоило бы сделать из этого выводы, но он не хочет. Напрасно", — пояснил Пушков.

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Автор: Алексей Корнеев
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