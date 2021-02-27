Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гарик Харламов перенёс операцию на спине
Врач: ночные кошмары предупреждают о болезнях
Юлия Барановская похвасталась спальней под водой
Уругвай хочет закупить у России вакцину "Спутник V"
Синоптик рассказала о погоде в начале марта
Турчинов заявил, что Украина "финансирует" Россию
Тарзан объяснил, почему он грешит
В Ереване оппозиционеры провели уже вторую ночь у здания парламента
Эпидемиолог раскрыла, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым

Мир

По случаю семилетней годовщины возвращения Крыма в состав Российской Федерации состоялся ожидаемый обмен репликами между США, Украиной и крымчанами.

Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым

Международное общение проходило в формате "ты пошутил — мы посмеялись". На разогреве выступил известный комик и шоумен, президент Украины Владимир Зеленский. Он записал обращение к жителям полуострова, в котором назвал Крым "вырванным сердцем Украины", а также заявил, что Украина "ласкаво просимо" Крым обратно в свои объятия.

"Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает", — не оценил душевный порыв Зеленского глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крымские парламентарии припомнили "ласковой" Украине водную, энергетическую и транспортную блокаду полуострова, а также непрекращающиеся угрозы в адрес его жителей. Сами жители в соцсетях оценили выступление Зеленского коротко: "Идиот или прикидывается?"

Во втором отделении этого международного концерта, как полагается, выступала приглашённая звезда. Хедлайнером мероприятия стал президент США Джо Байден. "Не забудем, не простим", — звучало навязчивым рефреном в его выступлении.

"Крым — это Украина. США никогда не признают аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за её злоупотребления и агрессию на Украине", — сообщается на сайте Белого дома.

Впрочем, ничего нового в этой песне не прозвучало, а американские хиты семилетней давности россиянам успели поднадоесть.

"Во-первых, никогда не говори "никогда". Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме. Приоритетом номер один является 96% крымчан, которые голосовали на референдуме за возвращение в Россию", — ответил американскому президенту первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев (его слова приводит РИА Новости).

К тому же, что бы там ни говорил Байден, от его слов Крымский полуостров точно не перестанет быть российской территорией, отметил сенатор Алексей Пушков.

"И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — резюмировал он в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Уругвай хочет закупить у России вакцину "Спутник V"
Синоптик рассказала о погоде в начале марта
Байден пообещал "наказать" Саудовскую Аравию
Турчинов заявил, что Украина "финансирует" Россию
Тарзан объяснил, почему он грешит
В Ереване оппозиционеры провели уже вторую ночь у здания парламента
Пушков посоветовал Байдену не совершать ошибок Обамы
Эпидемиолог раскрыла, когда коронавирус станет сезонным заболеванием
В России могут появиться трудовые книжки нового образца
США анонсировали "новые правила" в отношениях с Саудовской Аравией
Популярное
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам

Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.

Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Политика. Новости и аналитика
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Экономика и бизнес
МИД РФ: США предупредили Россию об атаке по Сирии. Но есть нюанс
Мир. Новости мира
В Евросоюзе назвали примерные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Новости Украины
Из Зеленского готовят нового Саакашвили
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Российский шоу-бизнес
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников