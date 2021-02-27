Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым

По случаю семилетней годовщины возвращения Крыма в состав Российской Федерации состоялся ожидаемый обмен репликами между США, Украиной и крымчанами.

Международное общение проходило в формате "ты пошутил — мы посмеялись". На разогреве выступил известный комик и шоумен, президент Украины Владимир Зеленский. Он записал обращение к жителям полуострова, в котором назвал Крым "вырванным сердцем Украины", а также заявил, что Украина "ласкаво просимо" Крым обратно в свои объятия.

"Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает", — не оценил душевный порыв Зеленского глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крымские парламентарии припомнили "ласковой" Украине водную, энергетическую и транспортную блокаду полуострова, а также непрекращающиеся угрозы в адрес его жителей. Сами жители в соцсетях оценили выступление Зеленского коротко: "Идиот или прикидывается?"

Во втором отделении этого международного концерта, как полагается, выступала приглашённая звезда. Хедлайнером мероприятия стал президент США Джо Байден. "Не забудем, не простим", — звучало навязчивым рефреном в его выступлении.

"Крым — это Украина. США никогда не признают аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за её злоупотребления и агрессию на Украине", — сообщается на сайте Белого дома.

Впрочем, ничего нового в этой песне не прозвучало, а американские хиты семилетней давности россиянам успели поднадоесть.

"Во-первых, никогда не говори "никогда". Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме. Приоритетом номер один является 96% крымчан, которые голосовали на референдуме за возвращение в Россию", — ответил американскому президенту первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев (его слова приводит РИА Новости).

К тому же, что бы там ни говорил Байден, от его слов Крымский полуостров точно не перестанет быть российской территорией, отметил сенатор Алексей Пушков.

"И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — резюмировал он в своём Telegram-канале.