США анонсировали "новые правила" в отношениях с Саудовской Аравией

Однако пока что эти обещанные американским президентом "новые правила" в отношении саудитов выглядят как типичное для США размахивание санкционной дубиной.

Президент США Джо Байден после телефонного разговора с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом заявил, что в ближайшее время отношения двух стран ждут "существенные изменения". Это заявление прозвучало на фоне опубликованного Национальной американской разведкой доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. В докладе утверждается, что "добро" на его поимку или убийство "с высокой степенью вероятности" дал лично наследный принц Мухаммед бен Салман.

"Я вчера говорил с королём. Я сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник. Мы привлечём их к ответственности за нарушения прав человека", — заявил Байден в интервью Univision.

После того как доклад был рассекречен, госсекретарь США Энтони Блинкен ввёл "запрет Хашогги", а Госдеп наложил визовые ограничения на 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению американской стороны, "угрожали диссидентам". При этом никаких санкций против самого наследного принца не последовало, сообщает РИА Новости.

Власти королевства, как и следовало ожидать, отвергли содержащиеся в докладе обвинения. Информацию, содержащуюся в докладе, МИД Саудовской Аравии назвал негативной, ложной и неприемлемой. Американцев одёрнули, намекнув на возможное разрушение "прочного партнёрства, над которым обе страны усердно работали на протяжении десятилетий". Между тем госсекретарь США считает, что целью США является "рекалибровка" отношений с Саудовской Аравией.