Украина финансирует "страну-агрессора", заявил Турчинов

Власти Украины подвергают страну серьёзной опасности, продолжая закупать энергоресурсы у "агрессора", считает бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник напомнил, что один из важнейших аспектов гибридной войны — энергетический. И, по его мнению, в этом смысле нынешние украинские не борются с "российской агрессией", а финансируют её, продолжая закупать в России электроэнергию. Такая политика официального Киева ввергает Украину обратно в энергетическую зависимость от "страны-агрессора".

"Разрушив атомную энергетику, они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России. То есть за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование Российской Федерации, страны-агрессора", — заявил Александр Турчинов в эфире Espresso TV.

Экс-секретарь СНБО Украины также обвинил действующую власть в развале украинской атомной энергетики, которая, по его словам, являлась фундаментом энергосистемы. И существующее печальное положение дел в атомной отрасли усиливает опасность энергозависимости Украины от России и Белоруссии.