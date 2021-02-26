Новый взгляд на попытки ЕС "наказать" РФ: по мнению немецкого профессора и политолога Томаса Егера, их можно охарактеризовать фразой "семилетний провал".
Эксперт, обозревая ситуацию для Focus, подчеркнул: несмотря на то, что целая плеяда политиков из ЕС старалась надавить на Россию и таким образом её "наказать", сделать это не удалось. Результатов нет, а средств "давления" становится всё меньше.
"У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия. Канцлер Ангела Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет", — уверен Егер.
Эксперт ссылается на недавнее выступление Меркель на Мюнхенской конференции: там канцлер заявила, что основанные на санкциях методы воздействия на Россию "потерпели крах".
Также внутри ЕС начались разногласия: не все готовы постоянно ссориться с Россией в ущерб своим интересам. Это, естественно, раздражает "дядю Сэма".
"Если Польша относится к ней [России] резко отрицательно, то Франция готова вести с Россией активный диалог.
Тем временем американский президент требует принятия решения", — отметил автор.
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