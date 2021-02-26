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Санду объяснила проблемы с поставками американских вакцин в Молдавию

Мир

Проблемы, которые сопровождают подготовку к поставкам американских вакцин от Moderna и Pfizer в Молдавию, объяснила лично президент страны Майя Санду.

Санду объяснила проблемы с поставками американских вакцин в Молдавию

По мнению Санду, причина "торможения" поставок тривиальна: на компании могут подать в суд. Как оказалось, в Moderna и Pfizer были удивлены схемами работы молдавского правосудия.

"У производителей этой вакцины есть претензии к нашей системе правосудия в целом, они опасаются, что могут попасть под суд, если кто-то потребует от них компенсации убытков", — рассказала Санду, выступая на канале Pro Tv.

Таким образом, на данный момент Молдавия может рассчитывать на вакцины от AstraZeneca — британская компания поставит партию в 20 тысяч доз в десятидневный срок.

Напомним, что ранее новости о вакцинах пришли и из Китая: власти страны одобрили ещё две вакцины, эффективность которых составила 69 и 72%.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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