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В Госдепе США рассказали, к чему привело давление на Иран

Мир

Выбранная Вашингтоном стратегия "максимального давления" на Тегеран поначалу казалась успешной, но в итоге не принесла ожидаемых результатов. Иран стал лишь ближе к созданию ядерного оружия, уверены в Госдепе США.

В Госдепе США рассказали, к чему привело давление на Иран

О ситуации с Ираном рассказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. На одном из брифингов Прайс сообщил, что политики США давили на Иран лишь с одной целью. Им хотелось заставить Тегеран принять условия ядерной сделки, выгодные для американцев.

"По факту это не привело ни к чему подобному. Сегодня Иран после завершения срока администрации президента Трампа намного ближе подошёл к разработке ядерного оружия", — уверен Прайс.

Также представитель Госдепа подчеркнул: США готовы работать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, но лишь после того, как такую же работу начнёт Иран.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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