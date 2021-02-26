Выбранная Вашингтоном стратегия "максимального давления" на Тегеран поначалу казалась успешной, но в итоге не принесла ожидаемых результатов. Иран стал лишь ближе к созданию ядерного оружия, уверены в Госдепе США.
О ситуации с Ираном рассказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. На одном из брифингов Прайс сообщил, что политики США давили на Иран лишь с одной целью. Им хотелось заставить Тегеран принять условия ядерной сделки, выгодные для американцев.
"По факту это не привело ни к чему подобному. Сегодня Иран после завершения срока администрации президента Трампа намного ближе подошёл к разработке ядерного оружия", — уверен Прайс.
Также представитель Госдепа подчеркнул: США готовы работать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, но лишь после того, как такую же работу начнёт Иран.
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