Суд да дело: Зеленский описал судьбу судебной системы Украины

Продолжаются попытки Владимира Зеленского "починить" судебную систему Украины. Как оказалось, в скором времени Рада рассмотрит несколько законопроектов, посвящённых этому вопросу.

По мнению президента, судебная система уже не работает и её необходимо заменить на новую. Слова Зеленского передаёт его пресс-служба.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина", — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что реформы подобного рода — часть работы по евроинтеграции страны.

Напомним, что ранее Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что суды — "больное место" Украины и пообещал их "переформатирование".