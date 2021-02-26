Продолжаются попытки Владимира Зеленского "починить" судебную систему Украины. Как оказалось, в скором времени Рада рассмотрит несколько законопроектов, посвящённых этому вопросу.
По мнению президента, судебная система уже не работает и её необходимо заменить на новую. Слова Зеленского передаёт его пресс-служба.
"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой.
Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина", — заявил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что реформы подобного рода — часть работы по евроинтеграции страны.
Напомним, что ранее Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что суды — "больное место" Украины и пообещал их "переформатирование".
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