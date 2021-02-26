Из ЕС выслали постпреда Венесуэлы

Ранее Каракас объявил персоной нон грата посла Евросоюза в республике и не отреагировал на призыв ЕС пересмотреть своё решение.

"По инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Совет ЕС сегодня принял решение объявить главу миссии Венесуэлы при Европейском союзе персоной нон грата", — заявила внешнеполитическая служба ЕС.

В опубликованном заявлении подчёркивается, что этот шаг стал ответом на решение Венесуэлы выслать из страны в течение 72 часов посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу.

"Евросоюз считает это решение полностью необоснованным и противоречащим задачам ЕС по развитию отношений и строительству партнёрства ЕС с третьими странами", — цитирует ТАСС.

В свою очередь, высылка посла ЕС из боливарианской республики стала реакцией Каракаса на введённые Европейским сообществом санкции против госслужащих. В настоящее время под ограничительные меры Евросоюза попали 55 граждан Венесуэлы.