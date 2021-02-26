В ЕС договорились о введении сертификатов вакцинации

Еврокомиссии предстоит обеспечить совместимость сертификатов, разработанных в странах ЕС. На решение технических деталей уйдёт не менее трёх месяцев.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после онлайн-саммита по коронавирусу лидеров стран Евросоюза. Одним из вариантов применения таких сертификатов может стать подтверждение вакцинации для въезда на территорию ЕС.

Но, чтобы эта защитная мера успешно применялась, производителям вакцин необходимо обеспечить предсказуемую логистику. Должно быть понятно, когда, куда и сколько будет поставлено вакцин. Лидеры стран ЕС, в свою очередь, договорились между собой ускорить одобрение и производство препаратов, сообщает РИА Новости.

"Это займёт время, по меньшей мере три месяца. Страны-члены должны действовать оперативно, если мы хотим получить такие сертификаты к лету", — заявила по итогам совещания глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, использование сертификатов вакцинации поможет функционированию единого европейского рынка. Задача Еврокомиссии в данном случае — координация и выработка единых стандартов.