Власти Финляндии вводят дополнительные коронавирусные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Так, школьники старших классов будут учиться дистанционно.
"С 8 по 28 марта в Финляндии будет введён трёхнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет", — заявила на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.
Также будет рассмотрен вопрос о закрытии ресторанов.
По словам Марин, правительство вместе с президентом готовы объявить в стране режим ЧП, чтобы сократить количество заражений.
Нынешний рост заразившихся COVID-19 объясняется более высокой патогенностью штаммов.
В Финляндии выявлено 55122 случаев заражения коронавирусом. 302 342 человека привиты, что составляет 5,5% населения страны.
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