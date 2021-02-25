С 8 марта в Финляндии будет введён трёхнедельный локдаун

Власти Финляндии вводят дополнительные коронавирусные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Так, школьники старших классов будут учиться дистанционно.

"С 8 по 28 марта в Финляндии будет введён трёхнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет", — заявила на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.

Также будет рассмотрен вопрос о закрытии ресторанов.

По словам Марин, правительство вместе с президентом готовы объявить в стране режим ЧП, чтобы сократить количество заражений.

Нынешний рост заразившихся COVID-19 объясняется более высокой патогенностью штаммов.

В Финляндии выявлено 55122 случаев заражения коронавирусом. 302 342 человека привиты, что составляет 5,5% населения страны.