Двойной удар: власти Китая одобрили ещё две вакцины от коронавируса

Китай снова удивляет: в стране закончена разработка и тестирование сразу двух новых вакцин от коронавируса. Их создали специалисты CanSino Biologics и Уханьского института биопрепаратов.

Уточняется, что разрешение на применение вакцин выдали в Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР. В совокупности с ранее одобренными вакцинами от Sinopharm и Sinovac Biotech Китай получил сразу четыре вакцины от коронавируса.

По данным портала npr. org, эффективность новых вакцин составляет примерно 72 и 69%, они успешно прошли трёхфазное испытание.

Из ключевых преимуществ новых вакцин портал выделяет возможность их хранения при комнатных температурах, тогда как, например, для Moderna нужно холодильное оборудование, обеспечивающее минус 20 градусов, а для Pfizer — минус 70.