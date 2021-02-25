"Диктатура и узурпация": Медведчук рассказал, чего добивается Зеленский

Владимир Зеленский и его команда стремительно теряют как рейтинги народного доверия, так и поддержку политиков. На текущий момент Зеленский работает лишь в одном направлении — в направлении установления диктатуры.

Мнением о президенте Украины поделился народный депутат Украины Виктор Медведчук. Он отметил, что, как лидер партии ОПЗЖ, не собирается прекращать работу и продолжит бороться за голоса избирателей.

"Мы будем бороться… Более жёстко, более целенаправленно. У нас есть своя идеология, свои принципы, и мы их будем отстаивать", — высказался он для "России-1".

Медведчук уверен, что Зеленский потерял практически весь свой авторитет и теперь "бьётся в агонии", стараясь узурпировать власть на Украине. При этом не стоит забывать: Зеленский пришёл к власти с доверием в 73%, а на данный момент "сохранил" лишь четверть от этой цифры (примерно 19%).

"Зеленский потерял авторитет — и свой, и своей партии. Эта агония со стороны президента и его команды — результат действий, направленных на установление диктатуры и узурпацию власти", — резюмировал Медведчук.