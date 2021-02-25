Уход Пашиняна или диктатура: эксперт объяснил, что ждёт Армению

Несмотря на уход главы Генштаба Армении, которого оперативно снял с должности премьер-министр страны Никол Пашинян, армия продолжит двигаться выбранным курсом. Так что у Армении два варианта: либо отставка Пашиняна, либо массовые аресты представителей командования ВС.

Своей оценкой ситуации в Армении с "Общественной службой новостей" поделился политобозреватель из Армении Айк Халатян. Он уверен, что на данный момент обе стороны стараются сплотить своих сторонников — так, Пашинян уже заявил о том, что хотел бы видеть поддерживающих его людей на площади.

"Пашинян заявил, что отправил в отставку главу Генштаба. Но это не значит, что высшее командование подчинится его решению. В ближайшее время стоит ожидать либо ухода Пашиняна с поста премьер-министра, либо арестов высшего командования армии и отставок. В последнем случае президент полностью возьмёт власть в свои руки и в стране установится диктатура. Более вероятна отставка Пашиняна, учитывая, что против него выступил весь генералитет армии, командующие всех корпусов и управлений", — уверен Халатян.

Если Пашинян действительно покинет пост, назначение его преемника во многом будет зависеть от пожеланий армии. При этом Пашиняна, скорее всего, не ждёт ничего хорошего: как минимум он пойдёт под суд.

"Именно из-за страха за своё будущее Пашинян до сих пор не уходит в отставку и пытается до последнего сопротивляться", — уточняет Халатян.