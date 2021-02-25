Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Закупка перед бурей: крупный бизнес запасается долларами
Большунов и Устюгов вышли в финал спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Наталья Штурм готова выкупить квартиру Валентины Легкоступовой
Диетолог перечислила продукты, повышающие тестостерон у мужчин
В Ленобласти специалисты спасли спасли брошенного хозяйкой питона
Гордон отреагировала на слова невесты Данко об алиментщицах-попрошайках
В России расширят права многодетных родителей на отпуск
На "Розе Хутор" стартовал новый гастрономический проект — #560BISTROT
Открыт новый вид вымерших стрекоз со странной формой головы

Уход Пашиняна или диктатура: эксперт объяснил, что ждёт Армению

Мир

Несмотря на уход главы Генштаба Армении, которого оперативно снял с должности премьер-министр страны Никол Пашинян, армия продолжит двигаться выбранным курсом. Так что у Армении два варианта: либо отставка Пашиняна, либо массовые аресты представителей командования ВС.

Уход Пашиняна или диктатура: эксперт объяснил, что ждёт Армению

Своей оценкой ситуации в Армении с "Общественной службой новостей" поделился политобозреватель из Армении Айк Халатян. Он уверен, что на данный момент обе стороны стараются сплотить своих сторонников — так, Пашинян уже заявил о том, что хотел бы видеть поддерживающих его людей на площади.

"Пашинян заявил, что отправил в отставку главу Генштаба. Но это не значит, что высшее командование подчинится его решению.

В ближайшее время стоит ожидать либо ухода Пашиняна с поста премьер-министра, либо арестов высшего командования армии и отставок. В последнем случае президент полностью возьмёт власть в свои руки и в стране установится диктатура.

Более вероятна отставка Пашиняна, учитывая, что против него выступил весь генералитет армии, командующие всех корпусов и управлений", — уверен Халатян.

Если Пашинян действительно покинет пост, назначение его преемника во многом будет зависеть от пожеланий армии. При этом Пашиняна, скорее всего, не ждёт ничего хорошего: как минимум он пойдёт под суд.

"Именно из-за страха за своё будущее Пашинян до сих пор не уходит в отставку и пытается до последнего сопротивляться", — уточняет Халатян.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Большунов и Устюгов вышли в финал спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Наталья Штурм готова выкупить квартиру Валентины Легкоступовой
Почему либералы ополчились на подвиг Зои Космодемьянской
Диетолог перечислила продукты, повышающие тестостерон у мужчин
В Ленобласти специалисты спасли спасли брошенного хозяйкой питона
Гордон отреагировала на слова невесты Данко об алиментщицах-попрошайках
Уход Пашиняна или диктатура: эксперт объяснил, что ждёт Армению
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
В России расширят права многодетных родителей на отпуск
На "Розе Хутор" стартовал новый гастрономический проект — #560BISTROT
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент Руслан Веснянко Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Новости полиции и криминала
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников