Белоруссия всё ещё подвергается нападкам "внешних сил", желающих расшатать экономику в частности и обстановку в стране в целом. Поэтому 2021 год будет для страны непростым, уверен её президент Александр Лукашенко.
Своё мнение о том, что ждёт страну, Лукашенко подробно озвучил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Президент подчеркнул: он никогда не скрывал, что год будет сложным.
"Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год.
И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних.
Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям", — указал Лукашенко, его слова приводит "БелТА".
В пример президент привёл ситуацию с отменённым хоккейным турниром, выделив простой факт: стране уже "предъявляют претензии" даже "по спорту".
"Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберёмся. Это не проблема", — уверен Лукашенко.
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