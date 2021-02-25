Команда Джо Байдена продолжает "выкорчёвывать" различные идеи Дональда Трампа, которые успели обрести хотя бы частичное воплощение в реальность. Как оказалось, "в мусор" ушла даже идея Трампа касательно архитектуры.
Напомним, что ближе к концу своего президентства Трамп придумал указ "О содействии созданию красивой федеральной гражданской архитектуры". Суть указа коротко: федеральные здания нужно выполнять в едином стиле, желательно — с элементами греко-римской традиции (а качестве "дани уважения" демократиям древности).
"Перестройка Трампа", по задумке её автора, должна "была возвышать и украшать общественные пространства, вдохновлять человеческий дух" и "облагораживать Соединённые Штаты". Но администрацию Байдена, как и архитекторов Штатов, такой указ не устроил.
Как пишут в Politico, все рады, что идея Трампа "не зашла слишком далеко". После оценки и консультации с экспертами Белый дом объявил указ недействительным.
"Хотя мы были потрясены решением администрации в области проектирования зданий, мы рады, что дело не зашло слишком далеко", — подчеркнул Роберт Айви, генеральный директор Американского института архитекторов, на одной из конференций.
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