Байден отменил "перестройку Трампа"

Команда Джо Байдена продолжает "выкорчёвывать" различные идеи Дональда Трампа, которые успели обрести хотя бы частичное воплощение в реальность. Как оказалось, "в мусор" ушла даже идея Трампа касательно архитектуры.

Напомним, что ближе к концу своего президентства Трамп придумал указ "О содействии созданию красивой федеральной гражданской архитектуры". Суть указа коротко: федеральные здания нужно выполнять в едином стиле, желательно — с элементами греко-римской традиции (а качестве "дани уважения" демократиям древности).

"Перестройка Трампа", по задумке её автора, должна "была возвышать и украшать общественные пространства, вдохновлять человеческий дух" и "облагораживать Соединённые Штаты". Но администрацию Байдена, как и архитекторов Штатов, такой указ не устроил.

Как пишут в Politico, все рады, что идея Трампа "не зашла слишком далеко". После оценки и консультации с экспертами Белый дом объявил указ недействительным.

"Хотя мы были потрясены решением администрации в области проектирования зданий, мы рады, что дело не зашло слишком далеко", — подчеркнул Роберт Айви, генеральный директор Американского института архитекторов, на одной из конференций.