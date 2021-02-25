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Спецслужбы Нидерландов отчитались о "ежедневной поимке" хакеров из РФ

Мир

Популярная в риторике Запада тема российских хакеров продолжает получать импульсы для развития. На этот раз вопрос хакерских атак осветил эксперт из Нидерландов.

Спецслужбы Нидерландов отчитались о "ежедневной поимке" хакеров из РФ

Как пишет издание Vu Magazine, интервью которому дал глава Службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Эрик Акербом, хакеров из России (и заодно из Китая) ловят в Нидерландах практически безостановочно, каждый день.

"Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений", — заявил Акербом.

По его словам, хакеры атакуют в основном объекты инфраструктуры: например, системы водоснабжения, энергетические сети, коммуникационные узлы. Также в поле их зрения — финансовые организации.

Напомним, что ранее атаки "российских хакеров" стали причиной для новых санкций Вашингтона. В США уверены, что именно представители России стояли за масштабной атакой на американские ведомства, в том числе на Минфин.

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Автор: Константин Шапров
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