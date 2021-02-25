Спецслужбы Нидерландов отчитались о "ежедневной поимке" хакеров из РФ

Популярная в риторике Запада тема российских хакеров продолжает получать импульсы для развития. На этот раз вопрос хакерских атак осветил эксперт из Нидерландов.

Как пишет издание Vu Magazine, интервью которому дал глава Службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Эрик Акербом, хакеров из России (и заодно из Китая) ловят в Нидерландах практически безостановочно, каждый день.

"Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений", — заявил Акербом.

По его словам, хакеры атакуют в основном объекты инфраструктуры: например, системы водоснабжения, энергетические сети, коммуникационные узлы. Также в поле их зрения — финансовые организации.

Напомним, что ранее атаки "российских хакеров" стали причиной для новых санкций Вашингтона. В США уверены, что именно представители России стояли за масштабной атакой на американские ведомства, в том числе на Минфин.