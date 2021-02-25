Протокол Харрис: какой будет внешняя политика вице-президента США

Стали известны подробности "курса", которого планирует придерживаться во внешней политике США вице-президент Камала Харрис. По данным CBS, Харрис будет уделять внимание двум ключевым моментам.

Со ссылкой на источники в Белом доме CBS сообщает: Харрис намерена в первую очередь работать над кибербезопасностью и над вопросами в сфере здравоохранения. Уточняется, что работать она будет не в "сольном" режиме, а через содействие Джо Байдену.

В пользу этой версии говорит также "свобода" Харрис от курирования работы по каким-либо конкретным странам (например, вице-президентство Байдена запомнилось благодаря курированию им вопросов Украины).

Интерес Харрис к указанным областям не возник просто так: ранее, будучи сенатором, она активно интересовалась как технологиями, так и здравоохранением. Политик прекрасно разбирается в технологиях, в том числе — в особенностях 5G-протоколов.

Кроме того, известно о её осведомлённости по вопросам работы с продовольственной безопасностью и вопросами семьи.