Венесуэла объявила ультиматум Евросоюзу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал понять "господам из Евросоюза", что у них не получится разговаривать с его страной на языке санкций.

Брюссель ранее озаботился верховенством закона и соблюдением прав человека в Венесуэле и ввёл санкции против ряда высокопоставленных военных, чиновников и депутатов. Каракас ответил высылкой из страны главы дипломатической миссии Евросоюза.

Лидер Венесуэлы с возмущением отметил, что европейским дипломатам не стоит ждать благодарности за вмешательства во внутренние дела другого государства. По его словам, "Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", сообщает РИА Новости.

"Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет. Либо вы измените свою позицию, либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза", — заявил Николас Мадуро.