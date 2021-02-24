В США продлили режим ЧС из-за пандемии коронавируса

США лидируют в мире по числу заразившихся и скончавшихся от коронавирусной инфекции. Накануне число смертей превысило полмиллиона человек.
В Белом доме признали, что ситуация с коронавирусом продолжает представлять опасность для здоровья граждан и безопасности страны. Президент США Джозеф Байден подписал соответствующий документ.
"Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 13 марта 2020 года и вступившая в силу 1 марта 2020 года, должна продолжаться и после 1 марта 2021 года. Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации", — сообщается в указе за подписью американского лидера.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал усиление сепаратистских настроений в США. По его мнению, такой исход вполне обоснован, и виноваты в нём именно власти страны.
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