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Вашингтон занимается распилом госбюджета — Пригожин

Мир

Согласно исследованию американского социологического центра Bright Line Watch, около трети граждан США поддерживают распад страны. Доля американцев, выступающих за разделение Соединенных Штатов на несколько отдельных государств существенно выросла.

Вашингтон занимается распилом госбюджета — Пригожин

Неэффективная политика США усиливает недовольство людей, что ведет к расколу страны, отмечает бизнесмен Евгений Пригожин.

"Я поздравляю американских демократов с тем, что 29 % населения страны "за" разделение США на несколько независимых государств", — написал предприниматель в собственном Телеграм-канале.

Специалисты отмечают, что американское общество стало особенно разобщенным после президентских выборов. Победа Джозефа Байдена привела к массовым беспорядкам в стране. Евгений Пригожин считает, что в усилении сепаратистских настроений виноваты именно власти США. Бизнесмен отметил, что считает такой исход вполне обоснованным.

"Вашингтон занимается исключительно распилом государственного бюджета, отдавая колоссальные деньги и без того нереально богатым людям", — заявил Пригожин.

Необходимо отметить, что сложности испытывает даже выигравшая последние выборы Демократическая партия. Центристское крыло партии получило полный карт-бланш на свои действия, в то время как прогрессистское крыло даже не представлено в президентской администрации. Левое крыло копит недовольство, пока администрация Байдена проводит непопулярные законопроекты.

Джессика Андерсон, возглавляющая организацию организации Heritage Action for America, считает, что предложенная Байденом миграционная политика, призванная сплотить народ, на практике оказывает обратный эффект. Амнистия нелегальных мигрантов лишь усиливает напряжение в обществе.

"Америка теперь открыта любому, кто сможет переплыть Рио-Гранде. считает Андерсон, — А вот для людей, которые развивают собственный малый бизнес или хотят отправить детей в США учиться, Америка закрыта".

Раскол внутри общества провоцирует и внешняя политика Штатов. Американские налогоплательщики вынуждены отдавать очень много денег на поддержание "демократических" ценностей в мире. Евгений Пригожин отмечает, что рядовым американцам нет дела до подобных вещей.

"Какое дело калифорнийцу до гендерного равенства в Афганистане?", — задает вопрос бизнесмен.

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Автор: Ольга Лазарева
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