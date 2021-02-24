Японский профессор оценил «Спутник V» и дал совет властям

Новые данные поступают из Японии: по мнению главного аналитика и профессора НИИ экономики, промышленности и торговли Японии Кадзухико Фудзи, российская вакцина "Спутник V" весьма эффективна.

Как передаёт Yahoo News Japan, профессор сравнил несколько вакцин и отметил: российская вполне может рассматриваться как вариант для вакцинации японцев.

"С учётом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть использование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе", — дал совет Фудзи.

Напомним, что ранее "Спутник V", согласно данным авторитетного медицинского издания The Lancet, показал эффективность в 91,6% на третьем этапе исследований.

В Японии, между тем, продолжаются проблемы со специальными шприцами для вакцинирования: из-за их нехватки в будущем вакцину могут получить меньше японцев, чем планировалось.