Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура

Очередные санкционные "удары" Киева, под град которых попала, в том числе сеть "Спортмастер-Украина", могут иметь печальные последствия. О том, к чему стоит готовиться властям, рассказал политолог и экономист Тарас Загородний.

Напомним, что ранее для сети "Спортмастер-Украина" ввели ограничения на вывод капитала и запрет на проведение торговых операций.

Для издания "Главред" Загородний отметил: соль ситуации в том, что "Спортмастер-Украина" принадлежит Sportmaster Operations Pte. Ltd. Данная компания зарегистрирована в Сингапуре.

"При этом Украина в своё время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть", — резюмировал Загородний.

Также эксперт отметил, что подобные меры Киева — достаточно старая украинская "традиция". Конечно же, пострадает инвестиционный престиж страны.

"Санкции против юрлиц — это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы", — уточнил он.