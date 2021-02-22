В Ереване проходит протестная акция против Пашиняна

В Ереване началась протестная акция против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Участники акции протеста требуют отставки политика. Пока полиция не предпринимает никаких действий против протестующих.

"У нас есть программа отстранения Пашиняна от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем", — заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.