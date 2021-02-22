В Ереване началась протестная акция против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Участники акции протеста требуют отставки политика. Пока полиция не предпринимает никаких действий против протестующих.
"У нас есть программа отстранения Пашиняна от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем", — заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
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