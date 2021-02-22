Кадыров рассказал о встрече с украинским вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с вице-премьером Украины Олегом Уруским на международной выставке IDEX-2021.

По его словам, он не знал, что мужчина, который шёл рядом с ним, это заместитель премьер-министра Украины.

"До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!" — пояснил Кадыров.