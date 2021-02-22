В Киеве раскрыли план по Донбассу

В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли принцип, которого придерживается Киев в урегулировании конфликта в Донбассе.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, "плохой мир лучше, чем хорошая война".

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", и именно по нему движемся", — отметил министр.