В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли принцип, которого придерживается Киев в урегулировании конфликта в Донбассе.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, "плохой мир лучше, чем хорошая война".
"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", и именно по нему движемся", — отметил министр.
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В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.