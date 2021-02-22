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Россию обвинили в краже чертежей "секретного" украинского танка

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине задержан "агент российской разведки", который хотел похитить чертежи "секретного" танка Т-84БМ "Оплот".

"Российский агент" якобы пытался привлечь сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения, занимающегося разработкой танка. 

Мужчина была задержан оперативниками СБУ во время получения секретной документации.

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Автор: Алексей Корнеев
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