На Украине задержан "агент российской разведки", который хотел похитить чертежи "секретного" танка Т-84БМ "Оплот".
"Российский агент" якобы пытался привлечь сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения, занимающегося разработкой танка.
Мужчина была задержан оперативниками СБУ во время получения секретной документации.
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