Вице-премьер Украины Олег Уруский объяснил фотографию рядом с Рамзаном Кадыровым на военно-технической выставке IDEX 2021.

По его словам, размещение руководителей делегаций определялось организаторами выставки.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, — официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации.

Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — рассказал Уруский