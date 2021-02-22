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Украинский вице-премьер объяснил фото с Кадыровым

Мир » Бывший СССР » Украина

Вице-премьер Украины Олег Уруский объяснил фотографию рядом с Рамзаном Кадыровым на военно-технической выставке IDEX 2021.

По его словам, размещение руководителей делегаций определялось организаторами выставки.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, — официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации.

Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — рассказал Уруский

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Автор: Алексей Корнеев
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