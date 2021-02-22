Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является позором нации и армии страны.
С таким заявлением выступил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Нас обвиняют в том предательстве и кошмаре, который совершила партия "Единое национальное движение". Как можно обвинить человека в чем-либо без четких доказательств? Михаил Саакашвили — позор нашей нации и армии, называющий себя главнокомандующим, выступает с клеветой. Человек, который разогнал и пытал людей", — пояснил политик.
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