Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является позором нации и армии страны.

С таким заявлением выступил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Нас обвиняют в том предательстве и кошмаре, который совершила партия "Единое национальное движение". Как можно обвинить человека в чем-либо без четких доказательств? Михаил Саакашвили — позор нашей нации и армии, называющий себя главнокомандующим, выступает с клеветой. Человек, который разогнал и пытал людей", — пояснил политик.