Байден может смягчить санкции против Ирана

Новая администрация США рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана.

Об этом сообщила газета The Times. По информации издания, Джо Байден намерен пойти на встречу иранским властям для возобновления ядерной сделки.

Сейчас в Белом доме идёт обсуждение возможного нового раунда переговоров с Ираном.