Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что украинский телеканал "Наш" нужно закрыть.

Политик положительно оценил санкции против трёх телеканалов.

"Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны.

Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно — представления в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, кроме как арест", — пояснил Порошенко.