Гибели людей, которая произошла в Техасе из-за массового отключения электричества, можно было избежать.
Такое мнение высказал миллиардер Билл Гейтс. По его мнению, проблема заключалась именно в электростанциях, которые работали на природном газе. По словам Гейтса, они были не погодостойкими.
"Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)… Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", — пояснил бизнесмен.
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