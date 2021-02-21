Билл Гейтс прокомментировал энергетический коллапс в Техасе

Гибели людей, которая произошла в Техасе из-за массового отключения электричества, можно было избежать.

Такое мнение высказал миллиардер Билл Гейтс. По его мнению, проблема заключалась именно в электростанциях, которые работали на природном газе. По словам Гейтса, они были не погодостойкими.

"Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)… Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", — пояснил бизнесмен.