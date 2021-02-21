Украинская армия ослабла за время президентства Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
По его мнению, Петр Порошенко передал своему преемнику "сильную армию", однако нынешние власти не заботятся о вооружённых силах.
"Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет", — отметил Турчинов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина увидит ответ Владимира Путина за санкции против Виктора Медведчука по ценникам на топливо, потере доходов в России и, возможно, Донбасса.