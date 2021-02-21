Турчинов подтвердил ослабление украинской армии

Украинская армия ослабла за время президентства Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

По его мнению, Петр Порошенко передал своему преемнику "сильную армию", однако нынешние власти не заботятся о вооружённых силах.

"Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет", — отметил Турчинов.