Новые подробности из офиса Зеленского: оказывается, санкции, которыми президент "наградил" несколько украинских телеканалов и лично председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука, являются частью "новой политики".

Комментарий по поводу санкций дал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Специально для агентства "Интерфакс-Украина" он отметил: санкции во многом связаны с личной позицией президента, которая становится жёстче.

"Я бы сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жёсткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной.

Нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности.

Нельзя использовать криминальные схемы, баловаться в "терроризм" и ломать страну", — рассказал Подоляк.