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"Без криминала и баловства": о "новом формате" политики Зеленского

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Новые подробности из офиса Зеленского: оказывается, санкции, которыми президент "наградил" несколько украинских телеканалов и лично председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука, являются частью "новой политики".

"Без криминала и баловства": о "новом формате" политики Зеленского

Комментарий по поводу санкций дал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Специально для агентства "Интерфакс-Украина" он отметил: санкции во многом связаны с личной позицией президента, которая становится жёстче.

"Я бы сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жёсткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной.

Нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности.

Нельзя использовать криминальные схемы, баловаться в "терроризм" и ломать страну", — рассказал Подоляк.

 

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Автор: Константин Шапров
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