"Либо ЕС, либо гибель": литовский депутат дал совет властям Грузии

Для властей Грузии важно осознать: только путь прекращения политических репрессий приведёт страну к желанному членству в ЕС и НАТО. Дать совет властям страны решили представители Литвы.

Как сообщает "ИнтерпрессНьюс", слово по вопросу Грузии и дороги данной страны в ЕС взял литовский депутат Зигимантас Павильонис. Он прибыл с визитом в Тбилиси и отметил, что хотел бы "помочь решить политический конфликт в стране".

"Я встречался с Никой Мелия, а также собираюсь встретиться со всеми политическими лидерами и представителями власти. Мы знаем из личного опыта: либо вступаешь в ЕС и НАТО, либо гибнешь. У вас нет другой альтернативы, и если нет другой альтернативы, пожалуйста, прошу, говорите друг с другом. Прекратите политические репрессии", — попросил Павильонис, цитату приводит "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, что ранее из-за скандала вокруг Мелия ушёл в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария, а самого Мелия не дали арестовать его сторонники, блокировав полиции проход в одно из зданий.