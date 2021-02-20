Глава украинского МИД: Россия уже нападала на Украину

Не устают радовать "экстремальными" заявлениями власти Украины. На этот раз Россию обвинили в том, что семь лет назад она "напала" на Украину, причём сделала это "вероломно".

Подробностями о "нападении" поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, записав специальное видеообращение. В нём он сообщил: Москва "навсегда потеряла" Киев. Украина на данный момент стремится стать членом ЕС, и чьё-либо разрешение ей для этого не нужно.

"Семь лет назад Россия вероломно напала на Украину. Когда Владимир Путин дал приказ "зелёным человечкам" захватить Крым, тогда он не учёл самого главного. Он бросил вызов не только украинскому государству, которое тогда было в тяжёлом состоянии. Он бросил вызов непокорённому украинскому народу", — рассказал Кулеба.

Украинское государство, подытожил Кулеба, останется сильным и не будет ни от кого зависеть. Также постепенно укрепляется и поддержка Украины международным сообществом, уверен он.