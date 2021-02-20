Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ростопад: чиновники и статистики разошлись во взглядах на экономику РФ
Экс-солистку "Пропаганды" обманули на 350 тысяч рублей
Мексиканскую топ-модель обвинили в похищении людей
Автомобиль врезался в остановку на севере столицы. Водитель погиб
Андрей Мягков оставил после себя скромное наследство
Подростков-футболистов госпитализировали с отравлением в Новороссийске
Осака после победы на Australian Open стала второй ракеткой мира
Ким Кардашьян и Канье Уэст подали на развод
Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Глава украинского МИД: Россия уже нападала на Украину

Мир

Не устают радовать "экстремальными" заявлениями власти Украины. На этот раз Россию обвинили в том, что семь лет назад она "напала" на Украину, причём сделала это "вероломно".

Глава украинского МИД: Россия уже нападала на Украину

Подробностями о "нападении" поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, записав специальное видеообращение. В нём он сообщил: Москва "навсегда потеряла" Киев. Украина на данный момент стремится стать членом ЕС, и чьё-либо разрешение ей для этого не нужно.

"Семь лет назад Россия вероломно напала на Украину. Когда Владимир Путин дал приказ "зелёным человечкам" захватить Крым, тогда он не учёл самого главного.

Он бросил вызов не только украинскому государству, которое тогда было в тяжёлом состоянии. Он бросил вызов непокорённому украинскому народу", — рассказал Кулеба.

Украинское государство, подытожил Кулеба, останется сильным и не будет ни от кого зависеть. Также постепенно укрепляется и поддержка Украины международным сообществом, уверен он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Экс-солистку "Пропаганды" обманули на 350 тысяч рублей
Россия не попала в десятку женской эстафеты на ЧМ по биатлону
Эксперт рассказал, как Путин ответит на санкции против Медведчука
Мексиканскую топ-модель обвинили в похищении людей
Глава украинского МИД: Россия уже нападала на Украину
Автомобиль врезался в остановку на севере столицы. Водитель погиб
Андрей Мягков оставил после себя скромное наследство
Брандспойты, попкорн, провокации: эксперт о споре Японии и КНР
Подростков-футболистов госпитализировали с отравлением в Новороссийске
Осака после победы на Australian Open стала второй ракеткой мира
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины

Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.

"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Сергея Лаврова подменили?
Мир. Новости мира
Сергея Лаврова подменили?
Биатлон
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов
Здоровье и профилактика
Врач назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка
Биатлон
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников