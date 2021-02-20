В случае войны с Россией финской авиации, возможно, придётся отступать. Чтобы минимизировать потери, власти Швеции предложили соседям выход: покупку шведских истребителей.
По мнению заместителя командующего ВВС Швеции Андерса Перссона, финским властям стоит остановить выбор на истребителях Gripen от шведской Saab. Дело в том, что подобная закупка приведёт к достаточно большой унификации, то есть финские самолёты можно будет обслужить и на шведских аэродромах.
"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — заявил Перссон, его цитирует портал Defense News.
По его мнению, в случае военного конфликта Финляндию атакуют с северо-востока, и её авиация может не выдержать противостояния российской.
По уточнённым данным, на истребители у Хельсинки есть примерно 12 млрд долларов, уже объявлен тендер. В нём приняли участие в том числе представители США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.