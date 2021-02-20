"Как одна авиация": шведы предложили финнам план на случай войны с РФ

В случае войны с Россией финской авиации, возможно, придётся отступать. Чтобы минимизировать потери, власти Швеции предложили соседям выход: покупку шведских истребителей.

По мнению заместителя командующего ВВС Швеции Андерса Перссона, финским властям стоит остановить выбор на истребителях Gripen от шведской Saab. Дело в том, что подобная закупка приведёт к достаточно большой унификации, то есть финские самолёты можно будет обслужить и на шведских аэродромах.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — заявил Перссон, его цитирует портал Defense News.

По его мнению, в случае военного конфликта Финляндию атакуют с северо-востока, и её авиация может не выдержать противостояния российской.

По уточнённым данным, на истребители у Хельсинки есть примерно 12 млрд долларов, уже объявлен тендер. В нём приняли участие в том числе представители США.