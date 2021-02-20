Власти Перу оказались в центре грандиозного скандала, связанного с вакцинированием. Как пишут в издании El País, поступающие китайские вакцины некоторые чиновники получают без очереди.
Речь идёт, уточняют журналисты, о солидном списке: в нём уже около 460 человек. Среди решивших не ждать своей очереди — политики и "другие влиятельные персоны", например, бывший президент страны Мартин Вискарра и министр иностранных дел Перу Элизабет Астете. Астете, как передаёт El País, уже покинула свой пост.
Скандал уже стали называть "вакцинагейтом" (проводя, видимо, аналогию со схожими событиями в США, случившимися в 1972 году). Разбирательствами займётся специальная комиссия, пополняют в La Voz материал данными Оскара Угарте, нового министра здравоохранения.
"Комиссия была создана в понедельник (15 февраля). У неё есть 10-дневный срок для представления результатов", — заявил он.
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