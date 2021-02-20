Президент Сербии объяснил, почему выберет китайскую вакцину

Большое интервью представителям RTL-Хорватия дал президент Сербии Александр Вучич. Он рассказал, почему предпочтёт вакцинироваться китайской вакциной, а также о том, как именно проходила работа по завозу вакцин в Сербию.

Политик отметил: он считает, что вакцины от всех производителей сделаны добросовестно, но лично он предпочтёт китайскую.

"Я уже сказал, что выберу китайскую. Потому что она была разработана традиционными методами. Вакцина, вероятно, сначала даёт более слабые антитела по сравнению с Pfizer, но со временем они растут и не входят в состав иммунонуклеина", — объяснил свой выбор Вучич.

Также президент отметил, что переговоры о поставках вакцин были очень непростыми. Например, впервые в истории президент Сербии обменялся аж восемью письмами с президентом Китая.

"Я проводил переговоры и с Путиным. Я направил ему запрос, президент Путин срочно отреагировал, поэтому мы получили 50 000, и ещё 50 000 доз вакцины", — подчеркнул Вучич.

Также были согласованы поставки вакцин AstraZeneca, которые привезут после плодотворных переговоров с Лондоном, первая партия составит 150 000 доз.