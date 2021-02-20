США помогут Украине обороняться от "российской агрессии"

В очередной раз помочь Украине пообещали Соединённые Штаты. На этот раз речь зашла о "российской агрессии".

Как стало известно благодаря пресс-службе Пентагона, 19 февраля прошли телефонные переговоры министров обороны Украины и США. Андрей Таран и Ллойд Остин пообщались по некоторым ключевым вопросам, затронув и тему "российской агрессии".

Уточняется, что Остин пообещал Киеву помощь, выделив главный момент: Вашингтон поддерживает территориальную целостность Украины и её суверенитет. Однако для более успешного противостояния "агрессии" властям Украины стоит провести некоторые оборонные реформы.

"Продуктивный звонок моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии", — написал Остин в Twitter.