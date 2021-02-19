Электричество или жизнь: техасцы получили счета за электроэнергию

Жители штата Техас начали получать счета за электричество, которое им приходится активно использовать из-за экстремальных погодных условий.

Некоторые американцы уже невесело шутят, что в ответ на американские санкции против России и "Северного потока-2" президент России Владимир Путин ввёл климатические секторальные санкции против США.

В частности, в штате Техас, на который обрушились снегопады и мороз, остановлен ряд производств, отложен до более тёплых времён запуск космического корабля Starliner, несколько миллионов жителей остались без электричества из-за массовых отключений. Попытки людей согреться у открытого огня чаще обычного приводят к пожарам, но пожарные не всегда могут помочь: промёрзла система подачи воды в гидранты. Жертвами аномальных холодов в Техасе стали более 50 человек.

А тем, у кого электричество не отключилось, начали приходить счета на оплату. Самому экономному жителю, державшему температуру +16 °C в доме площадью 65 квадратных метров, счёт пришёл всего на 1000 долларов. Ещё одна семья получила счёт на 3800 долларов, в то время как за весь прошлый год она заплатила за электроэнергию 1200 долларов. А один техасец получил счета на 17 тысяч долларов, хотя в прошлом месяце заплатил всего $660, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что некоторые жители штата используют не фиксированные, а плавающие тарифы. А в связи с бешеным спросом из-за холодов рыночная цена на электроэнергию подскочила с 50 до 9000 долларов.