Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аналитик о новых правилах приёма в школу, ЕГЭ и удалёнке
Мясников назвал болезнь, которая ещё потрясёт планету
Красная Шапочка — охотница на Волка под прикрытием
Лавров: отношения с Евросоюзом "разорваны в клочья"
В Великобритании орден "За заслуги" вручили домашней собаке
Психолог раскрыл секрет удачного подарка мужчине на 23 февраля
В Норвегии обнаружили новую мутацию COVID-19
НАТО в восемь раз увеличит контингент в Ираке
Бобби Ли предсказал рост биткоина еще в 2018 году

Электричество или жизнь: техасцы получили счета за электроэнергию

Мир » Северная Америка » США и Канада

Жители штата Техас начали получать счета за электричество, которое им приходится активно использовать из-за экстремальных погодных условий.

Электричество или жизнь: техасцы получили счета за электроэнергию

Некоторые американцы уже невесело шутят, что в ответ на американские санкции против России и "Северного потока-2" президент России Владимир Путин ввёл климатические секторальные санкции против США.

В частности, в штате Техас, на который обрушились снегопады и мороз, остановлен ряд производств, отложен до более тёплых времён запуск космического корабля Starliner, несколько миллионов жителей остались без электричества из-за массовых отключений. Попытки людей согреться у открытого огня чаще обычного приводят к пожарам, но пожарные не всегда могут помочь: промёрзла система подачи воды в гидранты. Жертвами аномальных холодов в Техасе стали более 50 человек.

А тем, у кого электричество не отключилось, начали приходить счета на оплату. Самому экономному жителю, державшему температуру +16 °C в доме площадью 65 квадратных метров, счёт пришёл всего на 1000 долларов. Ещё одна семья получила счёт на 3800 долларов, в то время как за весь прошлый год она заплатила за электроэнергию 1200 долларов. А один техасец получил счета на 17 тысяч долларов, хотя в прошлом месяце заплатил всего $660, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что некоторые жители штата используют не фиксированные, а плавающие тарифы. А в связи с бешеным спросом из-за холодов рыночная цена на электроэнергию подскочила с 50 до 9000 долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Электричество или жизнь: техасцы получили счета за электроэнергию
Украина ввела санкции против Медведчука, его жены и пяти россиян
"Необычная неделя": продкарточки, НАТО и трампизм
Аналитик о новых правилах приёма в школу, ЕГЭ и удалёнке
Мясников назвал болезнь, которая ещё потрясёт планету
Красная Шапочка — охотница на Волка под прикрытием
Лавров: отношения с Евросоюзом "разорваны в клочья"
Что показало Всебелорусское народное собрание
В Великобритании орден "За заслуги" вручили домашней собаке
Психолог раскрыл секрет удачного подарка мужчине на 23 февраля
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины

Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.

"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Сергея Лаврова подменили?
Мир. Новости мира
Сергея Лаврова подменили?
Биатлон
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Биатлон
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Фантастика была ненаучной: "Северный поток - 2" не остановить Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Врач назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка
Здоровье и профилактика
Врач назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников