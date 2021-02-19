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Украина ввела санкции против Медведчука, его жены и пяти россиян

Мир » Бывший СССР » Украина

На прошедшем в пятницу, 19 февраля, заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсуждался вопрос об ухудшении ситуации в Донбассе.

Украина ввела санкции против Медведчука, его жены и пяти россиян

Поэтому часть решений, принятых по итогам заседания СНБО, засекречена. А вот введение украинским государством санкций против собственных граждан — не секрет. С сегодняшнего дня указом президента Украины Владимира Зеленского ограничительные меры вводятся против 19 юридических лиц и восьми граждан.

"Что касается граждан, к которым применены санкции, это госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины. Это Медведчук Виктор Владимирович", — сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

В санкционный список также попала Наталья Лавренюк. Она является гражданской женой Тараса Козака, санкции против которого были введены ранее.

Под рестрикции попали и пятеро граждан Российской Федерации. Это Вацковский Константин Борисович, Бойченко Виталий Валерьевич, Лысогор Сергей Викторович, Маслюк Александр Николаевич и Попов Михаил Юрьевич, сообщает РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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